Apple a annoncé aujourd’hui ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max, et voici les prix. Le modèle le plus cher à est 6 839€. L’annonce s’est faite pendant la keynote.

Les prix pour le MacBook Pro (2021) de 14 pouces

Il y a d’abord le MacBook Pro de 14 pouces. Le modèle de base coûte 2 249€. Pour ce prix, il y a la puce M1 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage sur SSD et l’adaptateur secteur USB‑C de 67 W. Un autre modèle inclut 1 To de stockage et un adaptateur secteur USB‑C de 96 W. Son prix est de 2 749€.

Il est bien sûr possible de faire un modèle sur-mesure depuis l’Apple Store en ligne. Voici les prix pour les options selon la puce :

M1 Pro avec 8 cœurs pour le processeur et 14 cœurs pour la partie graphique : inclus

M1 Pro avec 10 cœurs pour le processeur et 14 cœurs pour la partie graphique : 230€

M1 Pro avec 10 cœurs pour le processeur et 16 cœurs pour la partie graphique : 270€

M1 Max avec 10 cœurs pour le processeur et 24 cœurs pour la partie graphique : 500€

M1 Pro avec 10 cœurs pour le processeur et 32 cœurs pour la partie graphique : 730€

Pour ce qui est de la RAM, Apple demande 460€ pour avoir 32 Go au lieu de 16 Go. Pour le stockage, il y a 1 To (230€), 2 To (690€), 4 To (1 380€) et 8 To (2 760€). En outre, il est possible d’avoir l’adaptateur secteur USB‑C 96 W pour 20€ supplémentaires.

Les prix pour le MacBook Pro (2021) de 16 pouces

Du côté du MacBook Pro de 16 pouces, le modèle de base coûte 2 749€. Il y a la puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il y a aussi un modèle 1 To à 2 979€. Et pour la variante avec la puce M1 Max et 32 cœurs pour la partie graphique, le prix est de 3 849€.

Voici les options disponibles pour la puce :

M1 Pro avec 10 cœurs pour le processeur et 16 cœurs pour la partie graphique : inclus

M1 Max avec 10 cœurs pour le processeur et 24 cœurs pour la partie graphique : 230€

M1 Pro avec 10 cœurs pour le processeur et 32 cœurs pour la partie graphique : 410€

Pour ce qui est de la RAM et du stockage supplémentaire, Apple demande les mêmes prix que pour le MacBook Pro de 14 pouces.