Les monstres sont de sortis. Apple a dévoilé lors de sa keynote les deux nouvelles stars de l’ordinateur portable. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces et leurs processeurs M1 Pro/Max s’affichent comme une quasi révolution dans le secteur du notebook, avec des performances CPU en GPU qui explosent absolument toutes les références à consommation équivalente.

Les graphiques se passent de commentaires, même en prenant en compte le facteur « bullshit marketing » (qui reste assez modéré chez Apple dès qu’il est question de chiffres et de pourcentages) :

Vous vous posez des questions sur les performances ML (Machine Learning) ? Elles sont jusqu’à 11 fois supérieures à celles des précédents modèles.

La puce graphique intégrée du M1 Max va sans doute affoler les benchs…

Au delà de ces perfs surréalistes, les nouvelles machines évoluent aussi en terme de design et sur de très nombreux points techniques. Les bordures d’écran ont presque disparu (enfin !), l’écran Liquid Retina XDR (en 14 et 16 pouces) affiche plus de 75 millions de pixels (+ ProMotion pour le taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz) , le système audio à 6 HP assure un rendu surround et spatial audio, la RAM peut être augmentée jusqu’à 64 Go, le micro intégré promet une qualité « studio », le MagSafe fait son grand retour, la caméra FaceTime passe enfin au FULL HD (rebonjour la petite encoche), le Magic Keyboard est là, ainsi que des ports Thunderbolt 4. En revanche, et comme cela avait été annoncé par les rumeurs, la Touch Bar a disparu.

Quant à l’autonomie, elle est de 17 heures en vidéos (+7h) pour le 14 pouces, et de 21 heures (+10h) pour le 16 pouces, sans oublier la prise en charge de la recharge rapide (0 à 50% en 30 minutes de charge). « Just wow ». Le MacBook Pro 14 pouces débute à 1999$ (M1 Pro mais M1 Max possible) et le MacBook Pro de 16 pouces à 2499$ (M1 Max). Les deux modèles sont proposés en coloris Argent ou Gris sidéral. Les précommandes démarrent aujourd’hui pour une disponibilité dès la semaine prochaine.