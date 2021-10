Sans surprise, Apple a dévoilé les AirPods 3, et la fiche technique de ces AirPods « standards » (pas Pro), s’améliore assez nettement : designn proche de celui des AirPods Pro, résistance à l’eau et la sueur, égalisation adaptative (comme sur les modèles Pro), 6 heures d’autonomie (contre 5 pour le précédent modèle), et même un capteur de pression intégré pour le contrôle des écouteurs. De plus, le boitier de charge (qui supporte la charge sans fil) peut assurer jusqu’à 24 heures d’autonomie supplémentaire ( soit 30 heures en tout). Mieux encore, (30 minutes de charge suffisent pour passer de 0% à 50%). Apple promet aussi un son amélioré grâce à une nouvelle génération de haut-parleur à vibration. Bref, une itération solide, à défaut d’être révolutionnaire.

Les AirPods 3 peuvent être précommandés immédiatement et seront disponibles à la vente dans le courant de la semaine prochaine.