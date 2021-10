Après les tests des MacBook Pro de 14 et 16 pouces, voici ceux pour les AirPods 3. Les écouteurs seront disponibles dès demain à l’achat au prix de 199 euros. De manière générale, tout le monde s’accorde à dire qu’il y a du mieux pour la qualité sonore et le confort.

Tests des AirPods 3

Les AirPods 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, à l’exception que les écouteurs n’ont pas d’embouts. Selon The Verge, la forme des AirPods 3 permet un meilleur confort avec davantage de types d’oreilles. Gizmodo partage le même ressenti, tout comme TechCrunch. Les sites notent que les écouteurs tiennent mieux dans l’oreille. Mais il y a bien sûr des contre-exemples. Pour Pocket-lint par exemple, les écouteurs tombent de temps en temps.

AirPods 2 vs AirPods 3 vs AirPods Pro

Côté son, Endgaget estime que la qualité sonore est nettement meilleure avec les AirPods 3, en comparaison avec la génération précédente. « C’est le jour et la nuit », écrit le site. The Verge juge également qu’il y a du progrès et évoque une ressemblance avec les AirPods Pro. Ce n’est pas anodin : Apple a indiqué au site que son objectif est justement d’avoir un son proche de celui des AirPods Pro. Pour sa part, Gizmodo juge que la qualité est meilleure en comparaison avec les AirPods 2 et du même niveau que les AirPods Pro.

Outre la musique, il y a les appels. Engadget a passé des appels FaceTime et le son était très bon au niveau des AirPods 3. Il en va de même pour les appels « classiques » sans FaceTime, avec une meilleure qualité sonore.

Pour ce qui est du boîtier de charge, il y a maintenant le support de MagSafe. Les testeurs notent que cela fonction exactement comme pour les récents iPhone, à savoir on peut le boîtier et il s’aligne pour permettre une bonne charge.

Vient enfin le cas de l’autonomie. Les tests des AirPods 3 montrent qu’Apple a peut-être joué la carte de la prudence. Le groupe annonce six heures d’autonomie, mais Endgaget dit avoir pu tenir plus longtemps.

Où acheter les AirPods 3

Les AirPods 3 sont disponibles au prix de 199€ chez Apple. Il est également possible de les commander sur Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger et chez Cdiscount.

Vidéos de déballage et prise en main