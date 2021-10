Les tests des MacBook Pro de 2021 avec les puces M1 Pro et M1 Max sont arrivés. Les avis sont plus que positifs dans l’ensemble, que ce soit pour l’ordinateur portable lui-même ou ses performances.

Tests des MacBook Pro (2021)

Pour ce qui est des performances des MacBook Pro de 2021, Six Colors propose différents tests Geekbench et autres pour avoir des benchmarks. Il s’agit ici du modèle avec la puce M1 Max.

MobileSyrup note n’avoir jamais rencontré le moindre ralentissement pendant sa semaine de test. Il cite l’exemple de l’édition de photos avec Adobe Lightroom et Photoshop, tout en étant en train d’éditer une vidéo avec Premiere CC, le tout connecté à un écran 4K HDR. Le MacBook n’a pas été ralenti. Les ventilateurs ont seulement commencé à souffler au moment de l’exportation de la vidéo.

Côté design, l’encoche n’est pas vraiment un problème si l’on en croit The Verge et Six Colors. On s’y habitue rapidement, surtout qu’elle est placée au niveau de la barre de menu de macOS.

Pour CNBC, le retrait de la Touch Bar est un bon point, jugeant qu’elle n’était pas très utile. Apple propose à la place des touches de fonction physiques. En outre, CNET et Gizmodo vantent le retour des ports HDMI, MagSafe et du lecteur de carte SD. « C’est comme si les designers d’Apple avaient décidé de passer en revue tous les commentaires qu’ils ont reçus pendant des années et de sélectionner la poignée de demandes les plus importantes de chacun », indique CNET.

Un autre élément du MacBook Pro de 2021 avec les puces M1 Pro et M1 Max n’est autre que l’écran Mini-LED avec ProMotion. C’est-à-dire qu’il dispose d’un affichage adaptatif de 24 Hz jusqu’à 120 Hz. Selon Gizmodo, l’écran est vraiment très bon. Il est possible de désactiver ProMotion et avoir 60 Hz, mais le site juge qu’il est difficile de revenir sur 60 Hz quand on a goûté au 120 Hz.

Pour ce qui est de l’autonomie, c’est là encore très bon. Engadget a pu tenir 12 heures et 35 minutes avec le MacBook Pro de 14 pouces et 16 heures et 34 minutes avec celui de 16 pouces. C’est cinq heures de plus que leurs modèles avec des processeurs Intel. En parlant d’autonomie, la charge rapide via le port MagSafe est appréciable et permet de passer de 0% à 50% en une demi-heure (à condition d’avoir un chargeur secteur de 96 W ou 140 W).

Où acheter les MacBook Pro (2021) avec puces M1 Pro et M1 Max

Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles dès demain à l’achat. Ils sont à retrouver chez Apple. Il est également possible de passer par Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount.

Vidéo de déballage et prises en main