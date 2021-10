Le MacBook Pro 2021, qu’Apple annoncera aujourd’hui lors de sa keynote, aura le droit au retour des touches de fonction. Elles remplaceront la Touch Bar qui a fait ses débuts en 2016 et qui tirera ce soir sa révérence.

Le retour des touches de fonction sur le MacBook Pro

Les touches de fonction (F1, F2, F3 etc) du nouveau MacBook Pro auront la particularité d’avoir la même taille que le reste des autres touches, selon MacRumors. Ce sera identique à ce que l’on retrouve sur le Magic Keyboard vendu avec l’iMac M1. Ce n’était pas le cas avant l’arrivée de la Touch Bar, où les touches de fonctions étaient plus petites que le reste.

En revanche, Apple ferait une modification au niveau du trackpad. Celui-ci serait un peu plus petit que celui sur les MacBook Pro existants. Il n’y a toutefois pas d’informations sur les dimensions, difficile de dire si la différence d’une génération à l’autre sera notable.

Le choix du retrait de la Touch Bar devrait en tout cas faire plaisir à plusieurs utilisateurs. Beaucoup de personnes n’aiment pas ce petit écran OLED au-dessus du clavier qui permet de régler le son, ajuster la luminosité, gérer les contrôles de lecture et plus encore. Le fait que ce soit tactile empêche d’être précis, contrairement aux touches de fonction.

La keynote pour découvrir le nouveau MacBook Pro sera à suivre dès 19 heures, en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée et sur notre application iAddict pour iPhone et iPad via l’onglet Keynote.