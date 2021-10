Apple organise ce 18 octobre 2021 une keynote, qui intervient un mois après celle où nous avons eu les iPhone 13, l’iPad mini 6 et l’iPad 9. Celle du mois d’octobre aura un accent particulier sur les Mac.

MacBook Pro de 14 et 16 pouces

Il devrait s’agir de la principale annonce de la keynote d’Apple : les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les deux modèles devraient avoir le droit à un nouveau design général. Cela inclut un écran Mini-LED (avec potentiellement un affichage à 120 Hz) et des bordures réduites tout autour. De plus, Apple choisirait, semble-t-il, de mettre une encoche sur son ordinateur portable, comme les iPhone. Mais il n’y aurait pas Face ID pour autant, ce qui peut surprendre.

D’autre part, les nouveaux MacBook Pro de 14 et pouces auraient le droit à une puce Apple. C’en sera fini avec les processeurs Intel. Il a longtemps été question d’une puce Apple M1X, mais il se pourrait finalement que ce soit M1 Pro et M1 Max. En outre, Apple proposerait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage par défaut. On retrouverait aussi une webcam 1080p, un nouveau chargeur secteur et le retour du port MagSafe, du port HDMI et du lecteur de cartes SD. Dernier point : la Touch Bar devrait disparaître.

AirPods 3

La keynote d’Apple devrait être l’occasion de découvrir les AirPods 3 si l’on en croit quelques rumeurs qui circulent. Ces écouteurs, qui font parler d’eux depuis des mois, ressembleraient plus ou moins aux AirPods Pro. En revanche, il ne faut pas s’attendre à avoir les fonctionnalités des AirPods Pro, comme la réduction de bruit active.

Mac mini

Un nouveau Mac mini devrait être annoncé. Il aurait le droit à un nouveau design général avec une partie supérieure façon Plexiglas, quatre ports Thunderbolt/USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI. Le câble pour se brancher au secteur serait similaire à celui que l’on retrouve avec l’iMac M1.

Sous le capot, il faut s’attendre à la même puce que l’on retrouvera dans les nouveaux MacBook Pro (M1X, M1 Pro ou M1 Max, qu’importe le nom donné par Apple).

Date de sortie pour macOS Monterey

Apple devrait profiter de sa keynote du 18 octobre pour annoncer une date de sortie pour macOS Monterey. Nous savons déjà que le système d’exploitation pour Mac arrivera dans le courant de l’automne, mais sans plus de précision. Nous devrions avoir une date lors de la conférence.

Autre chose ?

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, les AirPods 3, le Mac mini et la date de sortie pour macOS Monterey semblent une quasi-certitude. Mais le reste ne l’est pas. Il ne faudrait pas s’attendre à voir un nouveau MacBook Air (il arriverait en 2022), tout comme il ne faudrait pas attendre un nouvel iPad Air (aussi attendu pour 2022), des AirPods Pro (pour 2022), un successeur à l’iMac de 27 pouces ou un Mac Pro.

La keynote sera à suivre dès 19 heures (heure française) en direct sur iPhoneAddict.