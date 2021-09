Il faudra encore attendre avant de découvrir le MacBook Air avec son tout nouveau design. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la production de cet ordinateur portable aura lieu au troisième trimestre de 2022.

Second semestre de 2022 pour le nouveau MacBook Air

De précédentes fuites de Kuo ont suggéré que ce MacBook Air aura le droit à un nouveau design, ainsi qu’un écran Mini-LED et une puce Apple plus puissante. Le MacBook Air existant embarque la puce Apple M1 et a vu le jour il y a presque un an.

De son côté, Bloomberg a fait savoir que ce nouveau MacBook Air sera plus fin et plus léger avec deux ports USB 4 et un connecteur MagSafe. Le leaker Jon Prosser est même allé plus loin en partageant des rendus de l’ordinateur portable d’Apple. Il serait notamment question d’une disponibilité en plusieurs coloris, à l’instar de ce que l’on retrouve avec l’iMac M1 de 24 pouces.

Il faudrait donc attendre le second semestre de 2022 pour découvrir le nouveau MacBook Air. Mais Apple devrait renouveler dès cette année ses autres Mac. L’automne devrait être l’occasion de découvrir les MacBook Pro de 14 et 16 pouces et d’autres modèles. Une potentielle keynote en octobre est suggérée, comme ce fut le cas l’année dernière avec une conférence pour les iPhone et une autre pour les Mac.