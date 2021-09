Mark Gurman a la langue bien pendue : après avoir livré en long, large et travers le menu de la Keynote du 14 septembre (c’est demain !), le journaliste de Bloomberg affirme dans un tweet qu’une seconde keynote sera programmée très peu de temps après, durant l’automne ! Et pour Gurman, il ne fait guère de doutes que les iPad et les Mac seront certainement à l’honneur. Un nouveau modèle d’iPad mini ou une tablette entrée de gamme ? Un Mac mini rafraichi avec la puce M1X ? Les paris sont ouverts…

Pour rappel, les deux keynotes en automne ne sont pas une nouveauté pour Apple. La firme de Cupertino avait même réussi la passe de trois automnale en 2020, avec une Keynote le 15 septembre pour l’Apple Watch et l’iPad, une autre le 13 Octobre pour l’iPhone 12 et le HomePod mini, et une dernière le 10 novembre pour les tous premiers Mac équipés du processeur M1.