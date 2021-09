Apple organisera une keynote le 14 septembre à 19 heures et ce sera l’occasion de découvrir l’iPhone 13. Mais le nouveau smartphone ne sera pas le seul, voici ce qu’Apple devrait présenter lors de sa conférence.

iPhone 13

Ce sera la principale annonce lors de la keynote d’Apple du 14 septembre. Il y aura l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les smartphones auront une encoche plus petite, la puce A15 plus puissante, toujours deux capteurs photo à l’arrière des modèles non-Pro et trois pour les modèles Pro, de plus grosses batteries et seraient disponibles avec plusieurs capacités de stockages (de 128 Go jusqu’à 1 To).

Apple devrait proposer des améliorations au niveau des photos et vidéos, avec une meilleure qualité et de nouvelles fonctionnalités. Le mode portrait arriverait sur les vidéos, tout comme un nouveau système de filtres piloté par l’intelligence artificielle pour appliquer différents styles à vos photos, ainsi que le support du format ProRes.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max auraient également le droit à un écran avec la technologie LTPO. Cela devrait leur permettre d’avoir un affichage de 120 Hz, contre 60 Hz pour les modèles non-Pro. Enfin, le support des communications via satellite serait au rendez-vous. Il serait ainsi possible d’appeler et envoyer des messages via les satellites, mais ce serait uniquement pour les urgences.

Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 aurait le droit à un nouveau design. Le boîtier aurait des bordures droites, comme celles des derniers iPhone et iPad. Aussi, le boîtier serait disponible en 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm aujourd’hui. En outre, la montre aurait la puce S7 plus puissante et aurait une meilleure autonomie. Par contre, il ne faudrait pas s’attendre à beaucoup de nouveautés en ce qui concerne la santé. Ce serait pour l’Apple Watch Series 8 en 2022.

AirPods 3

Visuellement parlant, les AirPods 3 devraient beaucoup ressembler aux AirPods Pro existants. Cela se traduirait par des embouts en silicone (toutes les rumeurs ne sont pas raccords sur le sujet) et des tiges plus courtes. Le boîtier de charge devrait lui aussi changer de format pour s’adapter. À voir maintenant ce qu’Apple va proposer au niveau de la qualité sonore.

Mises à jour logicielles

Apple devrait logiquement proposer la version release candidate d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 juste après la keynote. La version finale de chaque version sera disponible dans les jours qui suivront. Pour ce qui est de macOS Monterey, ce sera probablement un peu plus tard (de l’ordre de quelques semaines).

Surprises ?

Peut-être qu’Apple va faire d’autres annonces lors de sa keynote du 14 septembre. Nous savons qu’Apple prépare de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, un nouveau Mac mini, un iPad 9 et un iPad mini 6. Mais les rumeurs suggèrent que la présentation se fera plus tard. On peut donc s’attendre à une nouvelle keynote en octobre ou novembre pour ces produits.

La keynote du 14 septembre pour l’iPhone 13 et les autres produits sera à suivre sur iPhoneAddict ou notre application iAddict dès 19 heures.