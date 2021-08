Des photos montrant un moule de l’iPad mini 6 ont fait leur apparition. Elles permettent de confirmer plusieurs rumeurs qui ont circulé au sujet de la « petite » tablette d’Apple, notamment pour l’écran et Touch ID.

Le design de l’iPad mini 6 était annoncé pour s’inspirer de celui de l’iPad Air 4 et cela se confirme un peu plus aujourd’hui grâce au moule. Il faut ainsi s’attendre à un écran qui occupe plus de place sur la surface avant, des bordures plus fines et le retrait du bouton Home en bas. Mais Touch ID ne disparait pas, avec le capteur d’empreintes qui est situé au niveau du bouton sur la tranche. On a vraiment l’impression de voir un iPad Air 4… mais mini.

Un changement intéressant concerne les boutons de volume. Ils ont toujours été à gauche pour ce qui est des différents iPad. Ici, le moule de l’iPad mini 6 révèle qu’ils sont situés sur la partie supérieure, à gauche. Il y a toujours le bouton ON/OFF à droite au niveau de la partie supérieure. Par ailleurs, le capteur photo à l’arrière semble plus gros.

Le nouvel iPad mini doit voir le jour cet automne. Les rumeurs, en plus d’annoncer un nouveau design, font d’état d’un écran plus grand de 8,3 pouces, contre 7,9 pouces aujourd’hui. La tablette ne devrait pas pour autant être plus grosse que le modèle actuel, étant donné le retrait du bouton Home. L’écran occupera plus de surface.