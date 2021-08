Cet automne va être l’occasion d’accueillir l’iPad 9. Mark Gurman de Bloomberg confirme avec ses sources les différentes rumeurs qui ont déjà circulé, à savoir une tablette plus fine et un processeur plus puissant que le modèle actuel.

Il y a finalement peu d’informations autour de l’iPad 9. Cela laisse supposer qu’Apple va proposer une mise à niveau assez légère. Ce sera l’inverse avec l’iPad mini 6, lui aussi attendu à l’automne. Pour le coup, toutes les rumeurs vont dans la même direction et parlent d’un modèle qui pourrait presque être un iPad Air 4 plus compact.

L’iPad 8, qui a vu le jour en 2020, dispose de la puce A12 (celle que l’on retrouve dans les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. La tablette a une épaisseur de 7,5 mm. Reste à déterminer si la différence avec le nouveau modèle sera plus que notable ou pas. Concernant la puce, on peut parier sur l’A13 (celle des iPhone 11). Après tout, cet iPad 9 sera l’entrée de gamme des tablettes chez Apple.

Le second semestre de 2021 risque en tout cas d’être chargé. Apple doit présenter ses nouveaux iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods et donc iPad. Autant dire que cela risque de piquer au niveau du compte en banque.