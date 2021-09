48 heures avant la keynote de l’iPhone 13, Ming-Chi Kuo dévoile les capacités de stockage avec un premier modèle ayant 128 Go et le dernier ayant 1 To. Ce serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Apple proposerait l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini avec 128, 256 et 512 Go. En comparaison, aussi bien l’iPhone 12 que l’iPhone 12 mini sont disponibles avec 64, 128 et 256 Go. Apple mettrait donc de côté le modèle de 64 Go pour débuter directement avec 128 Go. Les deux autres modèles verraient par ailleurs leurs capacités doubler.

Pour ce qui est de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, Apple maintiendrait les capacités de 128, 256 et 512 Go. Néanmoins, le fabricant ajouterait une quatrième variante avec 1 To de stockage. Autant dire que ce modèle va être tout particulièrement intéressant pour les personnes souhaitant beaucoup de contenus. On pense notamment à ceux qui veulent filmer en 4K. Attention au prix toutefois qui risque d’être… sympathique. Pour donner une idée, l’iPhone 12 Pro 512 Go coûte 1 509 euros et l’iPhone 12 Pro Max 512 Go a un prix de 1 609 euros. Va-t-on frôler les 2 000 euros avec la variante de 1 To ?

La keynote d’Apple pour l’iPhone 13 aura lieu le 14 septembre à partir de 19 heures. Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict et sur notre application iAddict pour iPhone et iPad.