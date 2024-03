Si vous voulez acheter un iPhone reconditionné sur le refurb d’Apple français, c’est le moment. Il n’y avait rien eu pendant quelques années et voilà qu’Apple ajoute aujourd’hui des iPhone 13, 13 mini et 13 Pro Max.

Le retour des iPhone reconditionnés sur le refurb français

L’iPhone 13 mini reconditionné est proposé par Apple au prix de 649 euros dans sa version avec 256 Go d’espace de stockage. Cela représente une réduction de 280 euros par rapport au tarif original (929 euros), soit 30% de remise.

Du côté de l’iPhone 13, Apple propose le modèle 128 Go à 639 euros au lieu de 749 euros, soit une remise de 110 euros (-15%). Il y a aussi le modèle 256 Go à 749 euros au lieu de 879 euros, ce qui représente une remise de 130 euros (-15%). Et pour le modèle avec 512 Go, le prix est de 959 euros au lieu de 1 129 euros, soit une économie de 170 euros (-15%).

Vient enfin l’iPhone 13 Pro Max. La variante avec 128 Go est disponible pour 959 euros, soit une remise de 24%. Il y a aussi le modèle de 512 Go à 1 069 euros, ce qui représente une réduction de 23%. Pour 512 Go, le prix est de 1 279 euros, en baisse de 21%. Et pour ceux qui ont besoin de beaucoup de stockage, la variante de 1 To est disponible pour 1 499 euros, soit une réduction de 19%.

Dans certains cas, comme l’iPhone 13 mini, l’offre d’Apple est correcte. En revanche, il est parfois plus intéressant de se tourner vers les revendeurs qui proposent un prix que similaire (ou inférieur selon les cas) pour des modèles neufs. C’est notamment le cas chez Amazon.

Chaque iPhone est garanti un an et il est possible de souscrire à AppleCare. Apple fait aussi le nécessaire pour proposer une batterie et une coque extérieure neuves.