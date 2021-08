Plusieurs rumeurs ont déjà circulé concernant l’iPhone 13 et le cabinet taïwanais TrendForce vient les confirmer grâce à ses propres sources. Cela concerne notamment la batterie et la 5G millimétrique.

Les différents iPhone 13 sont annoncés pour avoir de plus grosses batteries. Ce serait possible grâce à une optimisation de l’espace pour les composants. Les précédentes rumeurs ont déjà permis de connaître les capacités des batteries : 2 406 mAh pour l’iPhone 13 mini (+8% par rapport à l’iPhone 12 mini), 3 095 mAh pour les iPhone 13 et 13 Pro (+10%) et 4 352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max (+18%).

Il est également question du support de la 5G millimétrique dans de nouveaux pays. Seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis ont la 5G millimétrique. Cela devrait changer avec les iPhone 13, mais il n’y a pas d’informations sur les nouveaux pays. Les opérateurs français ne proposent pas encore la 5G millimétrique avec leurs réseaux (les fréquences ne seront attribuées qu’après l’élection présidentielle de 2022). Mais ceux qui gardent leur iPhone pendant plusieurs années pourraient être intéressés d’avoir ce support afin d’en profiter plus tard. Pour rappel, la 5G millimétrique offre des débits vraiment importants.

En outre, TrendForce évoque la puce A15 et un prix qui devrait être similaire à celui des iPhone 12. Le cabinet conclut en disant que la disponibilité des nouveaux téléphones devrait intervenir le mois prochain et les iPhone 13 devraient permettre à Apple de continuer à connaître une croissance.