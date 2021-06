Il faut s’attendre à ce que les iPhone 13 disposent de batteries avec des capacités plus importantes que celles des iPhone 12. Le leaker L0vetodream, qui a souvent de bonnes informations, évoque un gain jusqu’à 18%.

L’iPhone 12 mini a une batterie de 2227 mAh. Ce serait 2406 mAh pour l’iPhone 13 mini. Le gain serait ainsi de 8% d’une génération à l’autre. Pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro, on retrouverait une batterie de 3095 mAh. En comparaison, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro en ont une de 2815 mAh. Le gain ici serait de 10%. Enfin, l’iPhone 13 Pro Max aurait le droit à une batterie de 4352 mAh, contre 3 687 mAh pour son prédécesseur. Pour le coup, le gain serait de 18%.

Une plus grosse batterie signifie que l’autonomie sera meilleure, n’est-ce pas ? Pas forcément. La puce A15, qui équipera les quatre iPhone 13, consommera certes moins d’énergie que la puce A14 des iPhone 12. Mais il ne faut pas oublier que les modèles Pro auront cette année un écran avec un affichage de 120 Hz, contre 60 Hz sur les modèles précédents (ainsi que les iPhone 13 et 13 mini). Et comme on peut s’en douter, davantage de ressources sont sollicitées avec un tel écran.

Concernant l’iPhone 13 mini, les utilisateurs qui aiment ce format de 5,4 pouces espèrent réellement que l’autonomie sera meilleure. Celle de l’iPhone 12 mini est assez décevante. Le gain de 8% pour la batterie n’est pas exceptionnel, mais c’est toujours cela de pris.

Pour rappel, une récente rumeur a révélé que les iPhone 13 seront un poil plus épais que les modèles existants. On comprend maintenant que cela a un rapport avec les batteries plus grosses.