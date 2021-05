Apple doit sortir cette année un Mac mini avec la puce M1X et l’ordinateur se dévoile aujourd’hui grâce au leaker Jon Prosser. Apple compte faire des changements au niveau du design par rapport au modèle existant.

La taille déjà. Ce Mac mini M1X est plus compact que le modèle avec la puce M1 (qui a le même design que le modèle avec les processeurs Intel). Un autre élément qui change est l’arrière avec des ports, plein de ports même. La machine aurait quatre ports Thunderbolt/USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI. C’est plus que le Mac mini M1. On peut également noter la présence du port de charge magnétique, le même que l’on retrouve sur l’iMac M1.

Concernant le châssis, la partie supérieure serait en un matériau « façon plexiglas » selon Jon Prosser. Le reste serait en aluminium. Le leaker ajoute qu’Apple testerait plusieurs coloris pour l’ordinateur.

Pour ce qui est de la puce M1X, plusieurs détails sont déjà connus à son sujet. Elle aurait 10 cœurs (8 cœurs pour les performances et 2 cœurs pour l’efficience), jusqu’à 64 cœurs pour la partie graphique et jusqu’à 64 Go de RAM. Cette puce sera également utilisée dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces à venir. Ces deux-là seraient annoncés le 7 juin à la keynote de la WWDC.