Avec l’Apple Silicon dans sa besace, Apple semble être désormais en mesure de gravir 4 à 4 les marches de la puissance CPU. Bloomberg nous annonce ainsi un véritable festival de machines à priori ultra performantes : nouveau MacBook Pro avec CPU M1(x?) 10 cœurs, Mac Pro 2022 avec CPU 40 cœurs (M2 ?), et peut-être même un Mac mini aux perfs surboostées dès cette année. « Peut-être », car Mark Gurman estime qu’Apple se tâte encore concernant ce modèle (qui pourrait sortir cette année… ou être annulé). Un prototype serait déjà dans les tuyaux cependant : portant le doux nom de code J374, ce modèle disposerait du même processeur que le prochain Mac Book Pro Apple Silicon, soit probablement un M1x doté de 10 cœurs (8 cœurs performances + 2 cœurs consommation). Ca va faire mal…

A peine sorti que le Mac mini est sur le point d’être dépassé par son successeur, un modèle avec puce M1x à 10 coeurs, GPU jusqu’à 32 coeurs, et 4 ports Thunderbolt

Il y aurait le choix sur la partie graphique, entre un GPU (signé Apple) 16 cœurs et un GPU 32 cœurs. Voilà qui pourrait bien séduire les créatifs de tout poil, même s’il sera intéressant ici de comparer les perfs du premier GPU orienté « perfs » d’Apple et les cadors du secteur que sont Nvidia et AMD. Enfin, ce Mac mini pourrait être équipé en standard de 4 ports USB 4/Thunderbolt. Vivement demain.