Si l’on en croit les indiscrétions du prolifique Bloomberg, Apple préparerait un Mac Pro surpuissant pour l’an prochain. L’animal serait équipé d’une prochaine génération de puces Apple Silicon (M2 ?) baptisées Jade 2C-Die et Jade 4C-Die en interne. Le Jade 2C-Die serait composé de 20 cœurs (16 cœurs hautes performances + 4 cœurs consommation) tandis que le Jade 4C-Die culminerait à 40 cœurs (32 cœurs hautes performances + 8 cœurs consommation). Il y aurait aussi des options 64 ou 128 cœurs pour la partie graphique (GPU), développée là encore par Apple.

Le Mac Pro 2020 équipé d’une puce Apple Silicon sera vraisemblablement un monstre de puissance

Ce déluge de cœurs et la nouvelle architecture Apple Silicon permettrait au Mac Pro 2022 d’être 2 à 4 fois plus puissant qu’un MacBook Pro Apple Silicon, ce dernier étant déjà pressenti pour être équipé d’une version améliorée du M1 (sans doute M1X). Autant dire que cela devrait dépoter sévère… A noter que le très long article de Bloomberg nous rencarde aussi sur un prochain MacBook Pro M1x et un possible Mac mini M1x.