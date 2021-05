Bloomberg rapporte qu’Apple prépare le lancement des MacBook Pro 2021 avec des écrans de 14 et 16 pouces. Les ordinateurs portables auraient une version améliorée de la puce M1 (M1X ?) et donc plus de puissance, avec une sortie pour cet été.

La nouvelle puce Apple Silicon pour les MacBook Pro 2021 aurait 10 cœurs au niveau du CPU (contre 8 pour la puce M1). On retrouverait 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs pour l’efficience. Ces deux-là vont être utilisés pour des tâches basiques et les 8 autres vont s’enclencher au moment où de la puissance sera requise selon les applications.

En outre, les nouveaux ordinateurs portables supporteraient jusqu’à 64 Go de RAM (contre 16 Go aujourd’hui sur les Mac M1). Ils seraient ainsi au même niveau que l’actuel MacBook Pro de 16 pouces avec un processeur Intel. Pour ce qui est de la partie graphique (GPU), Apple proposerait 16 ou 32 cœurs en option (contre uniquement 8 cœurs sur les Mac M1). Et petit bonus non négligeable : la nouvelle puce permettrait d’avoir davantage de ports Thunderbolt.

Pour le reste, on retrouve ce qui a déjà été dit auparavant : nouveau design général et retour de plusieurs ports (HDMI, lecteur de cartes SD et MagSafe).

En parallèle, Bloomberg annonce qu’Apple travaille sur un nouveau MacBook Air pour la fin de l’année, un nouveau Mac Pro, un Mac mini plus haut de gamme et un remplaçant pour l’iMac de 27 pouces.