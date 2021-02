Le MacBook Pro avec un port HDMI et lecteur pour cartes SD arrive en 2021

Le MacBook Pro de 2021 va être l’occasion d’avoir un port HDMI et un lecteur pour cartes SD. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple va remettre ces deux éléments qui ont existé sur les anciens ordinateurs portables de la marque à une époque.

MacBook Pro 2021 : port HDMI et lecteur pour cartes SD

Selon les informations de Ming-Chi Kuo, il y aura deux MacBook Pro avec un port HDMI et un lecteur pour cartes SD qui arriveront au second semestre de 2021. Cela va impliquer au passage un changement au niveau du design pour mettre ces deux éléments.

Il y a déjà eu des rumeurs sur les MacBook Pro de 2021. Les nouveaux ordinateurs portables, en plus d’avoir une puce Apple Silicon, auraient des dalles de 14 et 16 pouces et auraient le droit à la prise MagSafe, au retrait de la Touch Bar, à un nouveau design et à davantage de ports. On a vraiment l’impression de revenir quelques années en arrière quand les MacBook Pro avaient déjà tous ces éléments. Beaucoup d’utilisateurs ont râlé au fil des années concernant le retrait et il semblerait qu’Apple a enfin décidé de les écouter.

Les MacBook Pro ne seront pas les seuls nouveaux Mac cette année. Apple doit également sortir de nouveaux iMac et Mac Pro. Eux-aussi vont avoir des puces Apple Silicon et non des processeurs Intel.