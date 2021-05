Les nouveaux MacBook Pro seraient annoncés à la WWDC 2021

Apple présenterait le 7 juin ses nouveaux MacBook Pro à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2021. C’est ce qu’annonce le leaker Jon Prosser, qui a parfois de bonnes informations.

Le leaker ne donne pas de détail supplémentaire. Son tweet en cite un autre indiquant qu’Apple pourrait annoncer ses nouveaux MacBook Pro à la WWDC 2021. « Je peux confirmer que le MacBook Pro arrive », a-t-il indiqué.

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs au sujet des MacBook Pro de 14 et 16 pouces qu’Apple doit annoncer. Ces ordinateurs portables auront un nouveau design, notamment avec des bordures autour de l’écran. Aura-t-on également un écran Mini-LED, comme sur le nouvel iPad Pro ? Aucune rumeur ne l’évoque, du moins pas pour cette année.

Les Mac portables marqueraient également le retour de plusieurs ports. Il serait notamment question d’un porte HDMI et d’un lecteur de cartes SD. Apple proposerait aussi le MagSafe.

Sous le capot, ces MacBook Pro auraient le droit à une puce M1X avec 10 cœurs, dont 8 cœurs pour les performances et 2 cœurs pour l’efficience. Apple monterait jusqu’à 64 cœurs pour la partie graphique et jusqu’à 64 Go de RAM. En comparaison, les Mac M1 ont 8 cœurs pour le processeur, 8 cœurs pour la partie graphique et jusqu’à 16 Go de RAM.