Apple détaille aujourd’hui le programme de sa WWDC 2021 qui se tiendra du 7 au 11 juin. Il y a la confirmation que la keynote aura bien lieu le 7 juin à 19 heures (heure française). Ce n’était pas une surprise, mais il est toujours bon d’avoir la confirmation.

La keynote du 7 juin pour la WWDC 2021 sera le moment qui intéressera le plus de monde. Apple va annoncer iOS 15 pour iPhone, iPadOS 15 pour iPad, macOS 12 pour Mac, watchOS 8 pour Apple Watch et tvOS 15 pour Apple TV. On peut également s’attendre à l’annonce de quelques produits, bien que la WWDC soit surtout une conférence tournée vers les logiciels. De nouveaux MacBook Pro avec une puce M1X pourraient bien voir le jour. On peut également s’attendre à d’autres surprises.

Le 7 juin à 23 heures, Apple proposera son Platforms State of the Union. C’est également une keynote, mais elle est très axée pour les développeurs pour le coup. Le reste de la semaine sera composée de plus de 200 sessions de développement. Ensuite, il y aura les Apple Design Awards le 10 juin à 23 heures.

La WWDC 2021 se tiendra exclusivement en ligne, comme ce fut le cas l’année dernière. La raison est assez évidente : Covid-19 et restrictions sanitaires. Le point positif est tout le monde pourra en profiter, puisque ce sera gratuit.