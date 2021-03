Apple annonce la tenue de la WWDC 2021 qui aura lieu cette année du 7 au 11 juin. Ce sera l’occasion de découvrir iOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS 15 et plein d’autres nouveautés. Sans surprise, le rendez-vous sera exclusivement en ligne. C’était déjà le cas l’année dernière à cause du Covid-19.

WWDC 2021 d’Apple annoncée du 7 au 11 juin

« Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour un programme entièrement en ligne avec des annonces, des sessions et des laboratoires passionnants et gratuits », indique Apple. « Vous découvrirez en avant-première les dernières plateformes, outils et technologies Apple, afin de créer vos applications et jeux les plus innovants », ajoute le groupe pour la WWDC 2021.

Pour rappel, la WWDC a lieu tous les ans au mois de juin et elle est consacrée aux développeurs. C’est l’occasion de découvrir toutes les dernières nouveautés. Mais les utilisateurs sont également concernés, puisque les mises à jour présentées seront également disponibles pour eux à l’automne. Ce sera notamment le cas avec iOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS 15.

« Nous aimons réunir nos développeurs chaque année à la WWDC pour leur faire découvrir nos dernières technologies et les mettre en relation avec les ingénieurs Apple », déclare Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations mondiales avec les développeurs et du marketing pour les entreprises et l’éducation. « Nous travaillons pour que la WWDC 2021 soit la plus grande et la meilleure à ce jour, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer ».

Une keynote Apple le 7 juin pour iOS 15 et le reste

Il faut s’attendre à ce que la keynote ait lieu le 7 juin. C’est à cette date que les principales annonces auront lieu, dont les nouveautés logicielles. On peut également s’attendre à l’annonce de nouveaux produits. Peut-être de nouveaux Mac par exemple. Il n’y aura pas de nouvel iPhone cependant. Il faudra attendre (normalement) septembre pour découvrir les iPhone 13.

Il y aura ensuite d’autres sessions qui, pour le coup, s’adresseront surtout aux développeurs. Ce sera le cas avec le State of the Union et d’autres événements en ligne. Si vous aimez le côté technique du développement, ce sera pour vous. Mais si ce n’est pas le cas, il faudra surtout suivre la keynote du 7 juin. Dans tous les cas, l’avantage de la WWDC 2021 en ligne est que c’est totalement gratuit. À l’inverse, les précédentes WWDC qui étaient un rendez-vous physique nécessitait un ticket qui coûtait 1 599 dollars.