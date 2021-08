iPhone : le support des appels/messages via satellite serait pour les urgences

Le support des appels et messages par satellite avec l’iPhone se confirme un peu plus. Tout a commencé ce week-end avec l’analyste Ming-Chi Kuo et Bloomberg partage aujourd’hui un peu plus de détails.

Confirmation pour l’iPhone et le support des satellites

Apple prépare deux systèmes pour les situations d’urgences en ce qui concerne l’usage de l’iPhone avec les satellites. Le premier permet d’envoyer un message à un contact en cas d’urgence. Les messages seront en gris dans l’application Messagers, là où les SMS sont en vert et les iMessage sont en bleu. Le contact sera alerté du message, même s’il a activé la fonction Ne pas déranger. Au passage, les messages d’urgence ne seront pas très longs.

Le second système va permettre aux utilisateurs de prendre leur iPhone et signaler un événement nécessitant une urgence, comme un crash d’avion ou des incendies. Des informations, comme les données de santé et la localisation de l’utilisateur, seront partagées avec les secours pour que ces derniers puissent faire des préparations avant de se déplacer. Aussi, des contacts de l’utilisateur recevront un message prévenant l’urgence.

La prise en charge des appels et message par satellite avec l’iPhone sera limitée aux situations d’urgence. Aussi, la disponibilité se fera selon les pays car chacun a ses propres règles et autres lois. D’autre part, l’utilisateur sera invité à se rendre en extérieur pour que le satellite puisse bien le détecter. La connexion pourrait prendre une minute, selon les informations dévoilées aujourd’hui.

Pas pour tout de suite

Il va en tout cas falloir patienter. Selon Bloomberg, ces fonctionnalités d’urgence pour l’iPhone et les satellites ne seront pas prêtes avant 2022. D’autre part, Apple va utiliser une puce de Qualcomm pour y arriver, bien que la puce des iPhone 13 pourrait (techniquement) supporter ce système. Il faut comprendre par là que la technologie nécessite encore un peu développement et probablement des autorisations.