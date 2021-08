Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg dévoile le calendrier de sortie des futurs Mac Apple Silicon jusqu’en 2022. Apple a déjà dit que la transition d’Intel vers ses puces prendra deux ans et cela devrait donc se terminer à la fin 2022, sachant que les premiers Mac Apple Silicon (avec la puce M1) ont vu le jour en novembre 2020.

Les premiers Mac qui ont fait la transition d’Intel vers Apple Silicon avec la puce M1 sont les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac mini et iMac de 24 pouces. Mark Gurman explique que le prochain sera sur la liste sera le MacBook Pro avec ses formats de 14 et 16 pouces. Il est toujours annoncé pour arriver dans quelques mois avec normalement la puce M1X. Le journaliste ajoute qu’Apple compte proposer un nouveau Mac mini peu de temps après les nouveaux MacBook Pro. Ce serait tout pour 2021.

Vient ensuite 2022 où Apple devrait remplacer l’iMac Intel de 27 pouces par un iMac Apple Silicon avec un écran plus grand. Ce sera, semble-t-il, pour la fin de l’année prochaine. Aussi, Apple prépare un nouveau Mac Pro qui se veut plus petit et arbore un nouveau design avec là encore une puce Apple Silicon. Il faudrait également attendre le second semestre de 2022 pour le découvrir. Une autre machine attendue est un nouveau MacBook Air avec un nouveau design et un port MagSafe.

Pour ce qui est du Mac Pro, Apple prévoit toujours de lancer un nouveau modèle avec un processeur Intel. De récentes rumeurs ont suggéré que ce sera avec les processeurs Ice Lake Xeon W-3300.