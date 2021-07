Selon Ming-Chi Kuo, Apple sortira à la mi-2022 un MacBook Air avec un écran Mini-LED de 13,3 pouces. L’analyste, qui a souvent de bonnes informations, révèle ainsi que ce sera la deuxième gamme de Mac à avoir cette technologie. La première sera les MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui sortiront cette année.

Le Mini-LED, déjà présent sur le dernier iPad Pro de 12,9 pouces en date, apporte une amélioration de la qualité d’affichage, permettant un design plus fin et plus léger tout en offrant des avantages tels qu’une gamme de couleurs étendue, un contraste et une gamme dynamique élevés, et des noirs plus profonds.

L’arrivée de ce MacBook Air avec un écran Mini-LED à la mi-2022 suggère une annonce au printemps ou à la WWDC en juin. La technologie de l’écran ne sera en tout cas pas la seule nouveauté, avec Apple qui doit proposer une nouvelle puce. Le MacBook Air existant ayant la puce M1, on peut naturellement se douter qu’Apple proposera la M2, voire une variante. En comparaison, les MacBook Pro de 2021 sont attendus pour avoir la puce M1X.

Pour rappel, ce ne n’est pas la première fois que Ming-Chi Kuo (et Digitimes) évoque un MacBook Air avec un écran Mini-LED. Mais il avait été un peu vague sur le créneau de sortie. Il se veut un peu plus précis aujourd’hui en évoquant la mi-2022. D’autre part, de précédentes rumeurs ont indiqué que l’ordinateur portable aurait des bordures plus fines autour de l’écran. Il adopterait aussi le système MagSafe, comme ce sera le cas avec les MacBook Pro de cette année.