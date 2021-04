Le groupe de hackers REvil a commencé à publier des documents confidentiels d’Apple après les avoir obtenus grâce à une fuite de données chez Quanta, qui assemble les MacBook. Ces documents confirment les fuites publiées jusqu’à présent.

HDMI, MagSafe et lecteur de carte SD confirmés pour les MacBook Pro 2021

En début d’année, l’analyste Ming-Chi Kuo avait annoncé le retour du port HDMI, du port MagSafe et d’un lecteur de carte SD sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les documents internes publiés par REvil et relayés par 9to5Mac confirment que c’est effectivement le cas. On retrouve les noms de code J314 et J316 qui font référence aux deux prochains Mac portables. Ils ont chacun les mentions « HDMI: Connector », « SDCard Connector » et « MagSafe Connector ».

Les documents sont récents : ils ont été édités chez Quanta en mars. Ils concernent le Engineering Validation Test, à savoir l’une des étapes des prototypes de produits. Il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir officiellement ces ordinateurs portables avec probablement la puce M1X ou M2.

Les documents font également mention aux noms de code J374 et J375. Ce serait, semble-t-il, de nouveaux Mac mini. Ces modèles devraient aussi avoir la puce M1X ou M2 et débarquer dans quelques mois. Sachant que le Mac mini M1 a vu le jour en novembre dernier, on peut imaginer que son successeur n’arrivera pas avant l’automne 2021.

Concernant REvil, nous expliquons ce matin que le groupe de hackers fait du chantage à Quanta et Apple. Il veut que Quanta paie 50 millions de dollars, sous peine de rendre publics tous les documents confidentiels. Quanta a refusé de payer. REvil demande maintenant de l’argent à Apple, mais la somme n’est pas connue.