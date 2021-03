Vous attendiez l’iPad Pro mini LED ? Il va sans doute falloir être patient : si l’on en croit DigiTimes, des sources proches de la supply chain indiqueraient qu’Apple aurait réduit de moitié les commandes de dalles mini LED chez un fournisseur, ce qui devrait repousser le lancement de l’iPad mini LED au second trimestre. L’iPad Pro mini LED ne serait donc pas disponible avant avril… au mieux.

Les dalles 12,9 pouces de l’iPad Pro mini LED absorberaient la grande majorité des capacités de production d’Epistar. L’assemblage de la tablette en gros volume démarrerait durant le second trimestre 2021, sans autre indication de date. L’iPad Pro mini LED 12,9 pouces pourrait être accompagné un peu plus tard par un second modèle mini LED, mais les rumeurs ne concordent pas vraiment sur ce point. Un MacBook Pro mini LED pourrait aussi débarquer à la fin de l’année, mais là encore, il s’agit de rumeurs à prendre avec les pincettes d’usage.