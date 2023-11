Y aurait-il un peu de tension (pour ne pas dire plus) entre les journalistes professionnels et les leakers ? La prise de bec entre le leaker Majin Bu et le journaliste de Bloomberg Mark Gurman est en tout cas une première dans le genre. Au centre des débats, l’iPad Pro 2024, que Majin Bu annonce largement remanié, avec un nouveau design (des bords encore plus fins notamment) et surtout, l’apparition au catalogue d’un troisième modèle de 14,1 pouces ! L’écran de cet iPad 14 pouces serait de technologie OLED avec une luminosité max de 3000 nits, soit le double de la luminosité de l’iPad Pro M2 avec sa dalle mini-LED.

This is what I was told about the new iPad Pro 2024 lineup.

New design with thinned bezels, 11, 12.9 and 14.1

The first two OLED, the 14.1 mini LED to keep costs down

M3 with 8GB RAM, 12 core GPU

Display up to 3000 nits

New Apple Pencil 3 with interchangeable magnetic tips (for… pic.twitter.com/PtOV7y93IW — Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 21, 2023

Et comme si ça ne suffisait toujours pas pour alimenter la machine à rumeurs, le leaker annonce aussi de nouveaux accessoires, comme un Apple Pencil équipé de mines magnétiques interchangeables ou bien encore un Magic Keyboard en aluminium et avec connecteur MagSafe entièrement dédié à la tablette. Cette prédiction n’est pas du tout en phase avec les informations glanées par Kuo et Gurman, qui tablent de leur côté sur un iPad 13 pouces en lieu et place du modèle 12,9 pouces actuel.

I am of the opinion that the information can be considered false when the Apple event proves the opposite, but until then at least as far as I am concerned I feel I can trust the people who report the information to me, however I have made a disclaimer specifically to avoid… — Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 21, 2023

Ces nombreuses prédictions, souvent incohérentes par rapport à l’offre actuelle, ne sont pas du tout en phase avec les informations glanées par ici ou là Kuo et Gurman, ces derniers tablant de leur côté sur un iPad 13 pouces en lieu et place du modèle 12,9 pouces actuel, sans autre gros changement à venir (hormis le processeur). Mark Gurman n’a pas hésité à montrer son irritation face à ce déluge de leaks plus ou moins crédibles (plutôt moins que plus), et accuse même Majin Bu de « diffuser des fausses informations ». Ambiance.