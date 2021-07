Mark Gurman de Bloomberg fait une double annonce aujourd’hui dans sa newsletter en évoquant l’écran toujours allumé de l’iPhone 13 et la sortie des MacBook Pro avec un écran Mini-LED.

Les iPhone 13 feraient comme l’Apple Watch et auraient un écran toujours allumé. Cela existe déjà chez la concurrence sous Android, qui parle du mode Always-On. L’idée est d’avoir des informations affichées en permanence, même quand le téléphone est « en veille ». On pourrait ainsi voir l’heure, la date et quelques informations supplémentaires, sans pour autant devoir toucher l’écran ou appuyer sur un bouton pour réveiller l’iPhone.

La grande question maintenant est de savoir si les quatre iPhone 13 vont en profiter ou uniquement les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les rumeurs ont déjà dit que les modèles Pro auraient le droit à un affichage de 120 Hz grâce à un écran LTPO, là où les deux autres resteraient sur 60 Hz. Apple pourrait donc réserver l’écran toujours allumé sur ses deux iPhone 13 Pro.

Du côté des Mac, le journaliste parle d’une sortie des MacBook Pro avec l’écran Mini-LED qui aurait lieu entre septembre et novembre. Mark Gurman avait jusqu’à présent parlé d’une sortie pour l’été, mais il explique aujourd’hui qu’Apple a changé ses plans à cause de plusieurs complications au niveau de la production des écrans Mini-LED. Cela se ressent déjà au niveau de l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces qui met plusieurs semaines avant d’être livré.