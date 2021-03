Après DigiTimes et Bloomberg, le vénérable Ming Chi-Kuo corrige à son tour la période de production supposée de l’iPad Pro mini-LED. Pour l’analyste, l’iPad Pro mini-LED rentrera en production vers la fin avril (au mieux), ce qui laisse entendre que la commercialisation aura sans doute lieu pendant le troisième trimestre (voire lors du Q4), ce qui est « raccord » avec les rumeurs les plus récentes. Kuo rajoute en outre que le premier iPad (un modèle « Air ») muni d’une dalle OLED sera commercialisé en 2022, soit un décalage de près d’un an par rapport à ses précédentes prévisions. Le COVID aurait-il perturbé les plans d’Apple ?

Si l’on en croit les nombreuses fuites à son sujet, l’iPad Pro mini-LED devrait être muni d’un écran 12,9 pouces (mini-LED donc…) et d’un processeur A14X. Le design ne devrait pas bouger et serait similaire à celui des modèles actuels.