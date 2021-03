iPad Pro 2021 : Mini-LED, Thunderbolt, A14X, sortie en avril... les détails en fuite

Apple prépare de nouveaux iPad Pro qui verront le jour au mois d’avril, selon Bloomberg. Plusieurs détails sont partagés : Thunderbolt, écran Mini-LED, puce A14X et plus encore.

Un iPad Pro avec la connectivité Thunderbolt pour avril

Il existe déjà des ports Thunderbolt sur les Mac, mais pas encore sur les iPad (Pro). Le modèle de 2021 serait donc le premier à l’adopter. Un tel port permettrait à la tablette de proposer un support supplémentaire pour les écrans externes, les disques externes et d’autres périphériques. De plus, il y aurait un gain de vitesse pour ce qui est du transfert de données. La connectivité serait directement intégrée dans le port USB-C de la tablette, comme c’est le cas sur les Mac.

Une autre nouveauté notable est l’arrivée d’un écran Mini-LED. Bloomberg indique que ce sera au moins sur le cas sur l’iPad Pro de 12,9 pouces. Cela reste donc à confirmer sur le modèle de 11 pouces. Un tel écran permettra d’avoir une meilleure luminosité et de meilleurs rapports de contraste.

Pour le reste, l’iPad Pro 2021 est attendu pour embarquer la puce A14X (les iPhone 12 ont l’A14). L’A14X serait puissante, au point d’être à un niveau comparable à la puce M1 qui équipe les derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. Aussi bien l’iPad Pro de 11 pouces que le modèle de 12,9 pouces auront cette puce.

À quand la présentation ?

Apple va-t-il tenir une keynote en mars ou en avril ? Difficile de répondre avec exactitude aujourd’hui. Tout dépend de la date de sortie des nouveaux iPad Pro. Si c’est début avril, alors une keynote à la fin mars est possible. Mais si c’est dans le courant du mois, alors une keynote en avril semble plus probable.

D’autres iPad dans les cartons

D’autre part, Apple prépare une révision de son iPad entrée de gamme pour plus tard dans l’année. Le design serait revu pour être plus fin et plus léger. Il est également question d’un nouvel iPad mini. Celui-ci aurait un écran plus grand. Les modèles sortis jusqu’à ce jour ont une dalle de 7,9 pouces.