Plusieurs « sources » ont indiqué ces derniers jours/semaines que la prochaine keynote d’Apple serait diffusée le 23 mars prochain. Après avoir recoupé ses propres sources, le leaker Jon Prosser en est arrivé à la conclusion que la conférence Apple consacrée probablement aux fameux AirTags se tiendrait probablement au mois d’avril. Prosser est actuellement le seul leaker à annoncer une date au delà de Mars. aucune explication n’est donnée concernant ce nouveau calendrier (si tant est qu’Apple avait réellement fixé une autre date à l’origine).

The event is in April. 🤦🏼‍♂️ I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 17, 2021

On notera que les dernières rumeurs en date affirment qu’Apple ne dévoilera finalement pas les AirPods 3 durant cette keynote (le lancement serait décalé vers la fin de l’année), mais qu’en revanche, l’iPad Pro mini LED 12,9 pouces pourrait y être présenté (crédible d’autant plus que l’on annonce un retard de livraison pour le second trimestre). Rien n’empêche aussi d’imaginer un « one more thing », mais les surprises se font sacrément rares ces derniers temps, hormis bien sûr le coup d’éclat du Mac M1.