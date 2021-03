L’iPad Pro avec un écran Mini-LED de 12,9 pouces ne devrait par tarder, avec Digitimes qui annonce une disponibilité pour la fin mars. GIS, qui fabrique des panneaux tactiles, se préparerait à accroître sa capacité pour de nouveaux produits dans son usine de Chengdu en Chine. L’un d’eux serait la tablette d’Apple.

Fin mars pour l’iPad Pro Mini LED ?

Une sortie de cet iPad à la fin mars est en tout cas un créneau plausible. Hier, le leaker Kang a évoqué une keynote d’Apple pour le 23 mars. Apple pourrait profiter de ce rendez-vous pour annoncer sa nouvelle tablette et la commercialiser dans les jours qui suivent. Les autres produits attendus sont les AirTags, une nouvelle Apple TV, de nouveaux AirPods et de nouveaux Mac Apple Silicon.

Le choix du Mini-LED pour l’iPad Pro de 12,9 pouces permettrait d’avoir une luminosité plus importante, un meilleur rapport de contraste et d’autres avantages. On peut en tout cas se demander si le modèle de 11 pouces aura aussi le droit au Mini-LED. Les rumeurs parlent sans cesse du modèle de 12,9 pouces.

Pour rappel, Apple a annoncé l’actuel iPad Pro en mars 2020. La tablette avait comme nouveautés la puce A12Z, un capteur photo ultra grand-angle, un scanner LiDAR et de meilleurs micros.