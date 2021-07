Après Bloomberg, c’est au tour de Ming Chi Kuo de « confirmer » les AirPods Pro 2 pour 2022. L’analyste chevronné estime en outre que même sans compter l’AirPods Pro 2, les ventes d’AirPods et plus globalement d’écouteurs audio Apple (Beats est donc compté dans le tas) culmineront à plus de 100 millions d’unités l’an prochain. Kuo révise à la hausse les ventes d’AirPods sur la période, soit 75 millions d’AirPods écoulés en 2022 (contre une estimation initiale de 70 millions). En d’autres termes, ce n’est pas encore aujourd’hui qu’Apple va abandonner son leadership sur les accessoires audio.

L’analyste estime que les AirPods garderont de vrais avantages en terme de fonctionnalités, à l’instar de Siri ou du monitoring de santé, grâce notamment à de nouveaux capteurs biométriques intégrés. Apple aurait aussi parfaitement segmenté ses deux marques « AirPods » et « Beats » : « Les AirPods sont plus chers, ciblent les utilisateurs d’appareils Apple et ont pour objectif d’apporter (à l’utilisateur, Ndlr) l’innovation et l’éco-expérience afin d’augmenter leur valeur ajoutée. Les Beats sont moins chers, ciblent les utilisateurs d’appareils Apple et non Apple, et permettent d’accroitre les ventes ainsi que la part de marché. »

De fait, les derniers Beats Studio Buds s’appuient sur une puce Mediatek, moins chère à produire, plutôt que le H1 propriétaire, ce qui permet à Apple de baisser les coûts de production, d’être plus compétitif en terme de tarif, et de jouer la différenciation des gammes vis à vis des AirPods.