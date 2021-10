Apple a mis un terme à la vente de son iMac de 21,5 pouces avec processeur Intel. Il reste maintenant deux autres modèles, à savoir l’iMac de 24 pouces avec la puce Apple M1 et l’iMac de 27 pouces avec les processeurs Intel. D’ailleurs, la page d’Apple pour le modèle de 21,5 pouces renvoie désormais vers celui de 27 pouces.

Le « petit » modèle n’est plus là

Fin de la partie pour l’iMac Intel de 21,5 pouces

L’iMac de 21,5 pouces qui était vendu jusqu’à aujourd’hui disposait d’un processeur Intel Core i5 double cœur de 7e génération avec une cadence de 2,3 GHz (Turbo Boost à 3,6 GHz). On retrouvait également 8 Go de RAM (avec possibilité d’avoir 16 Go), un SSD de 256 Go, la puce graphique Intel Iris Plus Graphics 640 et deux ports Thunderbolt 3. Quant à l’écran, il avait une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Ce Mac était vendu au prix de 1 249 euros.

Le fait qu’Apple mette fin à la vente de ce Mac en particulier n’est pas étonnant. Le modèle de 24 pouces avec la puce M1 l’a remplacé. De plus, c’est un moyen pour Apple de progressivement faire disparaitre ses ordinateurs avec les processeurs Intel pour uniquement vendre des modèles avec ses propres puces.

La plupart des Mac sont passés sur une puce Apple (que ce soit M1, M1 Pro ou M1 Max). Il ne reste plus que l’iMac de 27 pouces et le Mac Pro qui ont toujours des processeurs Intel. Mais cela va changer en 2022 quand leurs successeurs vont voir le jour.