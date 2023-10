Apple prépare deux nouveaux iMac, avec un modèle de 24 pouces attendu pour 2024 et un autre de 32 pouces avec un écran Mini-LED pour 2025 selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un successeur à l’iMac M1 pour 2024

Kuo n’évoque pas la puce qui sera présente dans le nouvel iMac de 2024, mais de précédentes fuites ont indiqué qu’il s’agira de la puce M3. Celle-ci aurait le droit à huit cœurs au niveau du processeur (CPU), 10 cœurs pour la partie graphique (GPU) et un processus de gravure en 3 nm. Apple le connaît déjà puisque la puce A17 des iPhone 15 Pro et Pro Max a déjà une gravure en 3 nm, contre 5 nm sur les modèles précédents.

Il est certain que l’iMac a besoin d’une mise à jour. Le modèle actuel, qui embarque la puce M1, a vu le jour en 2021. Il faudra donc attendre 2024 pour avoir son successeur. L’absence d’un modèle M2 en 2022, voire cette année peut surprendre, surtout que les autres modèles de Mac (MacBook, Mac Studio, etc) ont le droit aux dernières puces.

Un modèle de 32 pouces Mini-LED en 2025

D’autre part, Kuo annonce qu’Apple proposera en 2025 un nouvel iMac avec un écran plus grand de 32 pouces qui aura la particularité d’être Mini-LED. Cela fait un moment maintenant qu’on entend parler d’une plus grande version de l’ordinateur tout-en-un d’Apple et ça se concrétise un peu plus aujourd’hui.

Le modèle de 24 pouces se veut 4,5K selon Apple. On peut imaginer que ce sera 6K avec celui de 32 pouces, sachant que les dimensions devraient être similaires à l’écran Pro Display XDR d’Apple (qui est justement 6K).

On peut toutefois s’interroger sur le prix. Le Pro Display XDR coûte 5 499 euros et c’est un écran seul. Sachant que l’iMac est un ordinateur, on peut se demander si on ne va pas frôler les 6 000 euros.