Apple prépare un Mac mini équipé de la puce M1X et ce modèle doit voir le jour dans quelques mois, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste confirme que l’ordinateur aura un nouveau design avec, notamment, plus de ports.

Le Mac mini fut l’un des premiers ordinateurs à abandonner les processeurs Intel et passer sur l’Apple Silicon avec la puce M1. Il a rejoint le MacBook Pro, le MacBook Air et l’iMac. Il faut donc s’attendre à un nouveau modèle qui sera plus haut de gamme. Apple sait qu’un Mac mini M1X sera intéressant pour ceux qui veulent plus de puissance, font du développement, du montage vidéo et plus encore.

Il y a déjà eu des fuites concernant l’appareil. Au mois de mai, le leaker Jon Prosser avait partagé des rendus de l’ordinateur qui étaient censés se baser sur des documents d’Apple. La machine aurait bel et bien un design différent du modèle actuel avec notamment plus de ports à l’arrière et une partie supérieure qui serait en un matériau « façon plexiglas ».

Mark Gurman n’est pas plus précis que cela concernant la sortie du Mac mini M1X dans quelques mois. Mais il n’est pas impossible qu’Apple présente son ordinateur à l’automne, aux côtés des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Eux aussi sont annoncés pour avoir une puce M1X.