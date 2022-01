L’automne 2022 devrait être notable pour Apple, à tel point que le constructeur devrait présenter un nombre record de produits selon Mark Gurman de Bloomberg.

Préparez-vous à une arrivée de nouveaux produits Apple

Le journaliste indique qu’Apple « prépare pour cet automne la plus vaste gamme de nouveaux produits de son histoire ». Cela inclut les quatre iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max), un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, un nouvel iMac, un nouveau Mac Pro, un MacBook Air avec un nouveau design, de nouveaux AirPods Pro, trois Apple Watch, un iPad d’entrée de gamme et de nouveaux iPad Pro.

Gurman réitère qu’Apple devrait organiser une keynote en mars ou avril avec notamment la présentation du nouvel iPhone SE. Il serait également question de la présentation d’un nouvel iPad Air et peut-être d’un nouveau Mac, mais le modèle précis n’est pour l’instant pas communiqué. Il pourrait bien s’agir d’un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max. Les premières rumeurs avaient annoncé son arrivée à la fin de 2021, mais il s’est ensuite dit qu’Apple avait décidé de reporter la sortie à cause de la pénurie des puces. Pour rappel, les M1 Pro et M1 Max ont fait leurs débuts à l’automne 2021 avec les nouveaux MacBook Pro.