En plus de la sortie d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad, Apple propose la version finale de macOS 26.3 (build 25D125) sur Mac. Cela intervient après plusieurs bêtas et une release candidate qui ont été proposées auprès des développeurs et testeurs publics.

Les mises à jour 26.3 d’Apple sont disponibles

Il ne faut pas s’attendre à des nouveautés ici. Les notes d’Apple font état que la mise à jour macOS 26.3 vient corriger des bugs et apporte des correctifs de sécurité. Il n’y a cependant pas d’informations plus détaillées à ce sujet. Cela peut surprendre pour une mise à jour x.3. Mais c’est ainsi.

Pour mettre à jour vers macOS 26.3, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.

Du côté de l’Apple Watch, nous avons le droit à la mise à jour watchOS 26.3 (build 23S620). Là encore, il y a eu des bêtas et une release candidate pour les développeurs et testeurs publics. Et voilà aujourd’hui la version finale. Elle aussi vient corriger des bugs et apporter des correctifs de sécurité, sans plus de précision de la part d’Apple.

Dans le même temps, Apple propose la mise à jour tvOS 26.3 (build 23K6620) pour l’Apple TV et visionOS 26.3 (build 23N620) pour l’Apple Vision Pro. L’histoire se répète ici : des corrections de bugs et des correctifs de sécurité.

Enfin, il y a la mise à jour 26.3 pour le HomePod. Et devinez quoi ? Elle aussi apporte des améliorations et des correctifs de sécurité.