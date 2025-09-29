En plus d’iOS 26.0.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.0.1 sur iPad, Apple a proposé macOS Tahoe 26.0.1 (build 25A365) comme mise à jour sur Mac.

Des mises à jour x.1 pour les produits Apple

Selon les notes de mise à jour d’Apple, macOS 26.0.1 corrige un bug qui empêchait les Mac Studio équipés d’une puce M3 Ultra d’être mis à niveau vers macOS Tahoe. Un échec de la vérification matérielle entraînait l’abandon des tentatives d’installation de macOS Tahoe, les utilisateurs de Mac Studio se retrouvant finalement bloqués sur macOS Sequoia.

Pour mettre à jour vers macOS 26.0.1, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids de la mise à jour peut varier selon votre modèle de Mac.

En complément, Apple propose au téléchargement watchOS 26.0.2 (build 23R8362) pour l’Apple Watch, tvOS 26.0.1 (build 23J362) pour l’Apple TV et visionOS 26.0.1 (build 23M341) pour l’Apple TV. Ces mises à jour proposent des correctifs.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a déjà entamé la phase de test des prochaines mises à jour. Nous avons la bêta pour iOS 26.1 sur iPhone, iPadOS 26.1 sur iPad, macOS 26.1 sur Mac, watchOS 26.1 sur Apple Watch, tvOS 26.1 sur Apple TV et visionOS 26.1 sur Apple Vision Pro. Cela concerne aussi bien les développeurs que les testeurs publics.