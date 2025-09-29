Apple vient de proposer au téléchargement iOS 26.0.1 (build 23A355) sur iPhone et iPadOS 26.0.1 sur iPad. Il s’agit de la première mise à jour depuis la sortie d’iOS 26 le 15 septembre dernier.

iOS 26.0.1 Disponible

Il n’y a pas nouveautés avec iOS 26.0.1, mais Apple en a profité pour corriger plusieurs bugs. Voici la liste :

  • Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.
  • La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.
  • Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.
  • Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.
  • VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 26.0.1. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation depuis le Finder (Mac) et (iTunes).

On notera toutefois que certains bugs ne sont toujours pas corrigés dans l’immédiat. Il y a notamment celui de la recherche avec l’application Calendrier qui ne fonctionne plus chez certains ou encore l’indisponibilité d’Apple Intelligence sur certains iPhone 17.