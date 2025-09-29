Apple vient de proposer au téléchargement iOS 26.0.1 (build 23A355) sur iPhone et iPadOS 26.0.1 sur iPad. Il s’agit de la première mise à jour depuis la sortie d’iOS 26 le 15 septembre dernier.

Disponibilité d’iOS 26.0.1

Il n’y a pas nouveautés avec iOS 26.0.1, mais Apple en a profité pour corriger plusieurs bugs. Voici la liste :

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.

Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.

Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.

VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 26.0.1. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation depuis le Finder (Mac) et (iTunes).

On notera toutefois que certains bugs ne sont toujours pas corrigés dans l’immédiat. Il y a notamment celui de la recherche avec l’application Calendrier qui ne fonctionne plus chez certains ou encore l’indisponibilité d’Apple Intelligence sur certains iPhone 17.