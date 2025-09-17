Il y a un problème avec la partie photo des iPhone Air et iPhone 17 Pro, mais Apple fait savoir qu’un correctif va être disponible avec une mise à jour d’iOS. Le problème a été repéré par CNN Underscored.

Un correctif à venir pour le capteur photo

Dans son test, CNN Underscored explique avoir remarqué un problème d’image étrange lors d’un concert où environ une photo sur dix prises avec l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro Max présentait de petites zones noircies, notamment des blocs et des parties de gribouillis blancs provenant du grand panneau à LED situé derrière le groupe.

Voici des exemples de photos problématiques :

Un porte-parole d’Apple a réagi, expliquant que c’est « quelque chose qui peut se produire dans de très rares cas lorsqu’un panneau à LED est extrêmement lumineux et brille directement dans la caméra. Apple a identifié une solution et la publiera dans une prochaine mise à jour logicielle ».

Apple ne donne aucune information sur la date de sortie de la fameuse mise à jour d’iOS qui viendra corriger ce problème avec la caméra de l’iPhone Air et de l’iPhone 17 Pro. Il se pourrait que ce soit avec iOS 26.0.1. On peut d’ailleurs également s’attendre à ce que la première mise à jour vienne corriger d’autres bugs, que ce soit sur l’iPhone Air ou les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Pour rappel, ces modèles seront disponibles à l’achat le 19 septembre.

Les tests pour les nouveaux iPhone sont à retrouver ci-dessous :