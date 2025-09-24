En plus du Wi-Fi de CarPlay et de la carte SIM, iOS 26 a un nouveau bug qui concerne la recherche dans l’application Calendrier d’Apple. Cela ne concerne pas tous les utilisateurs d’iPhone, mais de plus en plus de témoignages voient le jour au sujet du problème.

Impossible de rechercher quoi que ce soit dans l’app Calendrier

Les témoignages sont sur les forums d’Apple, Reddit, X (ex-Twitter) ou encore Facebook. Le résultat est toujours le même : ouvrir l’application Calendrier sur son iPhone qui tourne sous iOS 26, cliquer sur l’icône de recherche en haut à droite de l’écran et faire une recherche. En temps normal, tous les rendez-vous correspondants déjà renseignés au niveau du calendrier devraient apparaître dans les résultats de recherche. Mais ce n’est pas le cas ici, l’application affiche le message : « Aucun résultat. Vérifiez l’orthographe ou lancez une nouvelle recherche ».

La vraie question est de savoir pourquoi certains utilisateurs ont ce bug, alors que tout fonctionne normalement pour d’autres. Cela reste un mystère pour le moment.

Une mise à jour corrective à venir

On peut naturellement se douter qu’Apple va corriger le problème. Il y a déjà une bêta pour iOS 26.1, mais les utilisateurs qui l’ont installée rapportent que le bug de la recherche du calendrier est toujours d’actualité. À voir si un correctif verra le jour d’ici la version finale qui arrivera dans quelques semaines.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple travaille aussi sur la mise à jour iOS 26.0.1. Celle-ci arrivera avant iOS 26.1 et pourrait inclure le correctif pour la recherche, ainsi que pour le Wi-Fi, CarPlay et la carte SIM.

Enfin, il est bon de noter que plusieurs utilisateurs avaient déjà signalé le bug avec la recherche de l’application Calendrier pendant les bêtas d’iOS 26. Mais Apple ne l’a pas corrigé avec la version finale. Ce fut exactement le même scénario pour les problèmes avec le Wi-Fi et CarPlay.