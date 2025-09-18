iOS 26.0.1 arrive bientôt pour corriger des bugs sur iPhone
Apple s’apprête à proposer iOS 26.0.1 afin de venir corriger les premiers bugs constatés par les utilisateurs sur iPhone. Il s’agira de la première mise à jour corrective d’iOS 26, dont la disponibilité a eu lieu le 15 septembre.
Arrivée imminente d’iOS 26.0.1
L’information d’iOS 26.0.1 vient d’un compte privé sur X (ex-Twitter) qui a toujours de bonnes informations sur les mises à jour logicielles à venir du côté d’Apple. Il révèle que la nouvelle version aura pour numéro de build 23A35x. Le dernier chiffre, qui est manquant ici (d’où le « x »), variera probablement selon les appareils. Il n’est pas impossible que les iPhone 17 et iPhone Air aient une version différente des autres modèles.
Pour sa part, le numéro de build d’iOS 26 est 23A341.
Il n’y a pas encore d’informations concernant les correctifs à retrouver. Cela étant dit, il est possible que cette version vienne corriger le bug de l’appareil photo des iPhone 17 Pro et iPhone Air. Pas plus tard qu’hier, un porte-parole d’Apple a confirmé un bug où certaines photos prises avec les nouveaux iPhone affichent un bloc noir lorsqu’il y a un panneau à LED en arrière-plan. Il n’est toutefois pas précisé si le correctif sera prêt pour iOS 26.0.1 ou s’il faudra attendre une autre mise à jour.
Quand sortira iOS 26.0.1 ? Étant donné que l’information a fuité concernant le numéro de build, il est possible que la mise à jour sorte la semaine prochaine. Ou bien Apple la proposera demain, à temps pour la sortie des iPhone 17 et iPhone Air.
iOS 26 c’est une belle 💩. Franchement? Une IA Uniquement pour iPhone 16 et 17 le 15 aurait mérité de suivre mais non. C’est comme Siri à l’époque, j’avais réussi à l’installer sur mon 4S…. on nous prend pour des jambons. Ça devient lourd, pourtant je suis des premiers abonnés de la marque.Une révolution, et on vous enlève des plus ( appel/sms satellite qui va sauter sans abonnement).Android fait mieux aujourd’hui. Et ça m’emmerde de le dire….
T’as réussi à installer Siri sur ton iPhone 4s alors que c’était disponible de base sur un 4s, c’était d’ailleurs l’argument de vente principal… Encore quelqu’un qui critique mais qui n’y connais visiblement pas grand chose.
Je suis pas d’accord. iOS 26 est magnifique. L’ia personnellement je l’avais sur mon pixel 10 et si tu bosses pas avec, c’est juste un gadget… Je préfère qu’il sorte un truc hyper abouti plutôt qu’un prototype (comme c’est souvent fait sur Android)…Puis franchement entre nous, niveau puissance et fluidité,y a rien qui égale l’iPhone!