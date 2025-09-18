Apple s’apprête à proposer iOS 26.0.1 afin de venir corriger les premiers bugs constatés par les utilisateurs sur iPhone. Il s’agira de la première mise à jour corrective d’iOS 26, dont la disponibilité a eu lieu le 15 septembre.

Arrivée imminente d’iOS 26.0.1

L’information d’iOS 26.0.1 vient d’un compte privé sur X (ex-Twitter) qui a toujours de bonnes informations sur les mises à jour logicielles à venir du côté d’Apple. Il révèle que la nouvelle version aura pour numéro de build 23A35x. Le dernier chiffre, qui est manquant ici (d’où le « x »), variera probablement selon les appareils. Il n’est pas impossible que les iPhone 17 et iPhone Air aient une version différente des autres modèles.

Pour sa part, le numéro de build d’iOS 26 est 23A341.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les correctifs à retrouver. Cela étant dit, il est possible que cette version vienne corriger le bug de l’appareil photo des iPhone 17 Pro et iPhone Air. Pas plus tard qu’hier, un porte-parole d’Apple a confirmé un bug où certaines photos prises avec les nouveaux iPhone affichent un bloc noir lorsqu’il y a un panneau à LED en arrière-plan. Il n’est toutefois pas précisé si le correctif sera prêt pour iOS 26.0.1 ou s’il faudra attendre une autre mise à jour.

Quand sortira iOS 26.0.1 ? Étant donné que l’information a fuité concernant le numéro de build, il est possible que la mise à jour sorte la semaine prochaine. Ou bien Apple la proposera demain, à temps pour la sortie des iPhone 17 et iPhone Air.