Apple annonce avoir expédié les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air aux clients qui ont précommandé un exemplaire. La livraison se fera demain, le 19 septembre 2025, comme prévu.

Expédition des iPhone 17 et Air

Les précommandes pour les iPhone 17 et iPhone Air ont débuté vendredi dernier, à savoir le 12 septembre. Les premières personnes qui ont passé une commande verront leur exemplaire être livré demain. Pour les autres, il faudra encore patienter quelques jours.

Dans le cas d’un achat sur l’Apple Store en ligne, la livraison est assurée par UPS ou DHL selon les cas.

Il faut savoir que la plupart des iPhone sont fabriqués en Chine et Apple a déjà fait le nécessaire pour les envoyer vers ses entrepôts européens. Mais comme c’est le cas chaque année, les Européens n’ont pas le droit au suivi de la Chine vers l’Europe. Ils peuvent uniquement se contenter du suivi entre le dépôt européen et leur lieu de livraison (domicile ou travail).

