Apple expédie les iPhone 17 et Air en Europe
Apple annonce avoir expédié les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air aux clients qui ont précommandé un exemplaire. La livraison se fera demain, le 19 septembre 2025, comme prévu.
Expédition des iPhone 17 et Air
Les précommandes pour les iPhone 17 et iPhone Air ont débuté vendredi dernier, à savoir le 12 septembre. Les premières personnes qui ont passé une commande verront leur exemplaire être livré demain. Pour les autres, il faudra encore patienter quelques jours.
Dans le cas d’un achat sur l’Apple Store en ligne, la livraison est assurée par UPS ou DHL selon les cas.
Il faut savoir que la plupart des iPhone sont fabriqués en Chine et Apple a déjà fait le nécessaire pour les envoyer vers ses entrepôts européens. Mais comme c’est le cas chaque année, les Européens n’ont pas le droit au suivi de la Chine vers l’Europe. Ils peuvent uniquement se contenter du suivi entre le dépôt européen et leur lieu de livraison (domicile ou travail).
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez commander votre iPhone 17 ou Air chez Apple ou chez l’un des revendeurs ci-dessous.
Expédié chez moi aussi à 12h.
Je devais être livré de base le lundi 22, ce sera finalement demain :D !!!!
iPhone air pas aix 😬
Bonjour à tous. Qui a précommandé sur Cdiscount ? Si oui où en est votre commande?
Pour le moment pas d’évolution, j’étais au 25 de base, avec un espoir puisque mon suivi était hier passé en préparation… on verra
Expédié à midi mais livré lundi 22. Déception, pourtant sur Apple indiqué demain…
Idem de mon côté : le suivi en début d’après-midi indiquait une livraison demain et maintenant c’est annoncé pour lundi…
Apple = date officielle garantie (19 septembre)
DHL = affiche une date bidon (22 septembre) juste pour se couvrir, mais en réalité ils livrent bien le 19, car Apple leur impose un calendrier mondial.
Reception iphone air Demain🥳
iPhone 17 pro couleur orange commander vendredi 12 septembre à 14h22 à Orange expédié à 7h40 ce matin jeudi 18 septembre livré demain matin vendredi 19 avant 13h indiqué sur le suivie du transporteur 😂 🫶🏻👌
Precommandé tout de suite, censé être livré demain à la base, maintenant on m’annonce le 22 .. les boules