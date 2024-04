Vous utilisez certainement votre iPhone comme réveil, mais il est possible qu’il n’y ait parfois pas de son. Autant dire que c’est embêtant. Le point positif est qu’Apple est au courant de ce bug et un correctif va voir le jour.

Le problème a été mis en avant par TODAY Show, une émission de télévision matinale américaine diffusée sur la chaîne NBC. Plusieurs témoignages font état que l’iPhone n’émet pas de son au moment où l’alarme est censée sonner. Plusieurs utilisateurs supposent que la fonction « Fonctions fondées sur l’attention » détecte incorrectement l’attention et réduit le volume des alarmes, même lorsque l’utilisateur de l’iPhone est endormi. Apple n’a pas confirmé s’il s’agit effectivement de la cause du problème. Pour désactiver la fonctionnalité « Fonctions fondées sur l’attention », il faut se rendre dans Réglages > Face ID et code.

Apple a indiqué aux journalistes Emilie Ikeda de NBC et Joanna Stern du Wall Street Journal qu’une mise à jour d’iOS va être disponible pour mettre un terme à ce problème. Il n’est cependant pas précisé quand la mise à jour sera proposée.

Nous sommes actuellement avec iOS 17.4.1. Apple pourrait donc proposer iOS 17.4.2 pour venir corriger ce problème. Il est également possible que le fabricant attende la version finale d’iOS 17.5. Cette version est pour le moment disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La version finale devrait être disponible dans le courant du mois de mai, mais il n’y a pas encore un jour précis. Sachant qu’une keynote aura lieu le 7 mai, il est possible qu’Apple nous en dise un peu plus dans quelques jours.