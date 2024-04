Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 (build 21F5063f) d’iOS 17.5 sur iPhone et d’iPadOS 17.5 sur iPad. Elle débarque une semaine après la précédente version et concerne pour le moment les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 3 d’iOS 17.5. La principale nouveauté de la version précédente concernait uniquement les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne. En effet, Apple propose une option de télécharger des applications iOS depuis les sites Internet parce que la Commission européenne l’oblige à le faire avec le DMA, la nouvelle réglementation locale.

Voici ce qu’Apple indiquait :

La distribution Web permet aux développeurs autorisés de distribuer leurs applications iOS aux utilisateurs de l’Union européenne (UE) directement à partir d’un site Web appartenant au développeur. Apple permettra aux développeurs d’accéder aux API qui facilitent la distribution de leurs applications à partir du Web, de les intégrer aux fonctionnalités du système et de sauvegarder et restaurer les applications des utilisateurs, à condition qu’ils remplissent certaines conditions destinées à protéger les utilisateurs et l’intégrité de la plateforme.