Il existe un bug depuis iOS 17 qui ouvre le multitâche lorsque vous tapez du texte avec le clavier de l’iPhone. Il se trouve que ce problème est toujours d’actualité avec la dernière version en date, à savoir iOS 17.1.2.

De plus en plus d’utilisateurs signalent être gênés par l’ouverture soudaine de l’interface du multitâche lorsqu’ils tapent du texte sur leur iPhone. Lorsque les utilisateurs tapent à toute vitesse, l’apparition soudaine de l’interface peut les amener à appuyer sur une autre application sans réfléchir, ce qui les interrompt et les dérange en plein milieu de leur phrase.

Les témoignages existent sur les forums d’Apple et sur Reddit. Un utilisateur a également fait un enregistrement vidéo de son iPhone pour montrer à quoi ressemble le bug. La vidéo est à retrouver à cette adresse.

Comment corriger le bug sur iPhone

En attendant qu’Apple règle le problème, il existe une solution temporaire — ou plus exactement une solution de contournement, puisqu’il s’agit de désactiver la fonction « Accès facile », qui manquera sans doute à certains utilisateurs. « Accès facile » est une fonction optionnelle qui abaisse la moitié supérieure de l’écran de manière à ce qu’elle soit à portée de main. Voici comment la désactiver :